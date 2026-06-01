Vicchio grosso ramo si stacca da un albero | ferita una ciclista
Alle 17:15 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo via di Ponte a Vicchio, vicino al ponte, per soccorrere una ciclista rimasta ferita da un grosso ramo che si è staccato da un albero. La donna è stata colpita mentre pedalava, dopo il distacco improvviso di parte della chioma dell’albero. I soccorritori l’hanno assistita sul posto prima di trasportarla in ospedale.
I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti ieri alle 17:15 a Vicchio, in via di Ponte a Vicchio, in prossimità del ponte, per soccorrere una donna colpita da rami caduti dalla chioma di un albero a seguito del distacco di un grosso ramo.La donna, che procedeva in bicicletta con il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Co core sto addu te - Alberto Chivasso
Notizie e thread social correlati
Vicchio: donna in bici ferita da rami caduti da un albero (foto)Nel pomeriggio del 31 maggio 2026 a Vicchio, una donna in bicicletta è rimasta ferita da rami caduti da un albero.
Vomero, si stacca un ramo donna colpita alla testa: «L?albero era stato potato»Nel quartiere Vomero, nel cuore di una delle vie dello shopping, si è verificato un incidente che ha coinvolto una donna colpita alla testa da un...
Temi più discussi: Travolta da un ramo mentre è in bicicletta, donna finisce all’ospedale; Grosso ramo cade al Ponte a Vicchio. Una donna in ospedale; Vicchio, ciclista colpita dalla caduta di un grosso ramo: intervento dei Vigili del Fuoco; Firenze, si stacca grosso ramo e colpisce in pieno una donna in bicicletta.
Colpita dai rami di chioma in seguito alla caduta di un grosso ramo facebook
Ramo si spezza e colpisce una ciclista a VicchioMomenti di paura questo pomeriggio a Vicchio, dove una donna di 65 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un grosso ramo improvvisamente ... gonews.it
Ramo cade e colpisce una ciclistaVICCHIO: La donna, rimasta ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118. L'incidente in corrispondenza di un ponte. Sul posto anche i vigili del fuoco ... toscanamedianews.it