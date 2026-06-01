Vicchio grosso ramo si stacca da un albero | ferita una ciclista

Notizia in breve

Alle 17:15 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo via di Ponte a Vicchio, vicino al ponte, per soccorrere una ciclista rimasta ferita da un grosso ramo che si è staccato da un albero. La donna è stata colpita mentre pedalava, dopo il distacco improvviso di parte della chioma dell’albero. I soccorritori l’hanno assistita sul posto prima di trasportarla in ospedale.