Sabato sera, in stazione, si è verificato un episodio di disordine quando alcuni giovani senza biglietto hanno rivolto insulti a un controllore e successivamente aggredito i carabinieri intervenuti per sedare la rissa. La scena è culminata in un parapiglia con diversi coinvolti che hanno cercato di evitare i controlli e di ostacolare le forze dell’ordine. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per ristabilire l’ordine.

Sabato sera movimentato in stazione, a causa delle intemperanze di un gruppo di ragazzi che, non soddisfatti di girare in treno senza biglietto, hanno prima preso a male parole il controllore e poi aggredito i carabinieri intervenuti per riportare la situazione alla calma. L’episodio, che conferma i problemi legati ai comportamenti sempre più molesti dei giovanissimi passeggeri, è avvenuto in serata, intorno alle 19,30, a bordo di un regionale su cui il gruppetto era salito. A bordo del convoglio c’era però anche un carabiniere libero dal servizio che, come prassi, si era qualificato con il capotreno appena salito. Così, quando è iniziata la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi senza biglietto. Parapiglia in stazione

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