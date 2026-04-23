Questa mattina, davanti a un istituto superiore di Modena, si è verificato un episodio di violenza tra giovanissimi. Un gruppo di adolescenti si è scontrato con un altro coetaneo, portando a un ferito. Contestualmente, si sono verificati altri scontri anche in una stazione ferroviaria della stessa città. La scena si è svolta prima dell’inizio delle lezioni, quando ancora non erano state suonate le campanelle.

Modena, 23 aprile 2026 – La campanella ancora non era suonata quando, all’esterno dell’istituto superiore, un piccolo guppo di giovanissimi si è riunito per un confronto – pare – con un altro coetaneo. Quando uno studente più grande ha sentito i toni accesi è intervenuto, cercando di sedare gli animi: a quel punto, però, la tensione è invece salita ulteriormente e uno dei ragazzini ha cercato di scagliarsi contro di lui, ricevendo in risposta un pugno in pieno volto. Nel frattempo, qualche minuto dopo, altri minorenni hanno dato vita ad una violenta rissa nei pressi della stazione di Sassuolo: in quel momento era di passaggio il Gigetto ed uno dei passeggeri ha filmato tutta l’azione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza tra giovanissimi: un ferito. Parapiglia davanti all’istituto Volta e rissa anche in stazione a Sassuolo

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