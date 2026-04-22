Tre uomini sono stati denunciati dopo una colluttazione con alcuni giovani. L’alterco sarebbe scaturito da un furto di una cassa acustica, ritenuto responsabile di un gruppo di ragazzi nei confronti della figlia di uno dei genitori coinvolti. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove si sono susseguite tensioni tra le due parti. La polizia ha preso in custodia le persone coinvolte e sta indagando sui fatti.

Sembrava che tre genitori fossero stati aggrediti da un gruppo di “maranza”, colpevoli del furto di una cassa acustica a danno della figlia quattordicenne di uno di loro. Invece quei giovani primo non erano “maranza”, secondo le hanno prese per primi da quei padri che infatti sono stati denunciati, insieme a cinque minori; terzo non è stato commesso alcun furto. I carabinieri hanno fatto chiarezza sulla rissa di sabato sera sul lungolago di Maderno. Tutto era nato da quello che si credeva essere il furto di una cassa acustica subìto da una delle figlie degli uomini in questione, intervenuti per riavere il maltolto e finiti in ospedale con prognosi tra i dieci e i venti giorni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Padri denunciati per il parapiglia con dei ragazzi

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