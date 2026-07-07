Raddoppiamento spese militari von der Leyen | nuova era per la sicurezza europea

La presidente della Commissione europea ha annunciato il raddoppio delle spese militari, definendolo l'inizio di una nuova fase per la sicurezza europea. Ha precisato che questa decisione favorisce il rilancio dell’industria della difesa sul continente e porta alla creazione di nuovi posti di lavoro. La misura riguarda l’aumento dei budget dedicati alla difesa, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di sicurezza dell’Europa.

Von der Leyen ha spiegato che, anche con il raddoppiamento delle spese per la difesa, “l’Europa sta rilanciando la sua base industriale” nel settore, “creando buoni posti di lavoro” sul proprio territorio.tgcom24.mediaset.it Rutte: “Putin è sempre più disperato.Annunceremo nuovi contratti per decine di miliardi che forniranno l’equipaggiamento per difenderci” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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