Pianeta Quintana Svelato il palio di luglio | un giovane San Francesco e l’omaggio alla povertà

Notizia in breve

Il palio di luglio di Pianeta Quintana sarà dedicato a un giovane San Francesco che, con il saio e un ramo d’ulivo, simboleggia la povertà e la pace. La rappresentazione sarà al centro della corsa, con un’icona che richiama il santo francescano. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni, con un evento che coinvolge i partecipanti e il pubblico presente. La corsa si terrà in una cornice storica e culturale consolidata, senza modifiche al programma ufficiale.