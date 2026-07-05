Pianeta Quintana Svelato il palio di luglio | un giovane San Francesco e l’omaggio alla povertà
Il palio di luglio di Pianeta Quintana sarà dedicato a un giovane San Francesco che, con il saio e un ramo d’ulivo, simboleggia la povertà e la pace. La rappresentazione sarà al centro della corsa, con un’icona che richiama il santo francescano. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni, con un evento che coinvolge i partecipanti e il pubblico presente. La corsa si terrà in una cornice storica e culturale consolidata, senza modifiche al programma ufficiale.
Un giovane San Francesco, avvolto nel saio grezzo della tradizione francescana, solleva un ramo d’ulivo come a sospendere nel gesto un messaggio di pace che attraversa i secoli. Alle sue spalle, quasi come una visione che emerge dalla memoria della città, un cavaliere lanciato al galoppo richiama la dimensione più dinamica e agonistica della Quintana, mentre la sagoma inconfondibile della chiesa di San Francesco si staglia su uno sfondo azzurro rarefatto. È questa l’immagine che sintetizza il Palio dell’edizione di luglio 2026, presentato in pinacoteca a una settimana esatta dalla Quintana in notturna dell’11 luglio. L’opera porta la firma... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Basicò su una tela dedicata a San Francesco d'Assisi: l'omaggio di un giovane artista al vescovoIn occasione dell’apertura dell’Anno Giubilare Francescano, celebrato nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la comunità di...
Palio dei Rioni, presentato il Drappo dedicato alla figura di San FrancescoIl Drappo del Palio dei Rioni è stato presentato ieri a Castiglion Fiorentino, alle 19, durante un evento dedicato.