Da lunedì a martedì si sono svolte le prime visite veterinarie ufficiali per le cavalcature dei sestieri in vista della nuova stagione quintanara. Le squadre hanno presentato le loro bestie ai controlli sanitari previsti dal regolamento, preparandosi così alle prossime competizioni. Durante le visite, sono stati verificati lo stato di salute e le condizioni fisiche degli animali, in modo da rispettare le normative vigenti e garantire il benessere degli equini coinvolti.

Si alza il sipario, ormai ufficialmente, sulla nuova stagione quintanara. Tra lunedì e martedì, infatti, i sestieri sottoporranno le proprie cavalcature alle visite veterinarie, svolte al campo Squarcia dalla commissione composta da Gianluca Celani (che la presiede), Raffaella Maggi e Laura Di Nunzio. Tra i vari cavalli portati a visita, poi, i cavalieri sceglieranno i due da impiegare (il titolare e la riserva) nelle due giostre di quest’anno. Ad aprire i test sarà la Piazzarola, lunedì alle 9. I biancorossi faranno visitare sei purosangue inglese: Matti Miller di 10 anni, Lonely Dreamer di otto, Leda and Adler di cinque, Piccantissima di quattro anni, Fortemente di sette e Seven Hills di sei anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quintana, via alle visite veterinarie . I sestieri presentano le cavalcature

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