Questa notte, il cielo italiano sarà attraversato da una pioggia di meteore visibile a occhio nudo. Lo spettacolo avrà il suo picco tra le ore 2 e le 4, con una media di circa 20 meteore all’ora. Nei prossimi giorni, sono previsti altri eventi astronomici, tra cui un'eclisse parziale di sole prevista per metà luglio.

G uardare il cielo è sempre bello, ma ci sono notti in cui la volta celeste decide di regalare spettacoli che sembrano fatti apposta per farci alzare gli occhi dallo smartphone e riscoprire il gusto della realtà. È quello che succederà proprio questa notte: la Luna e Saturno si avvicineranno così tanto da dare l’illusione di darsi un bacio. Un appuntamento accessibile a chiunque, senza il bisogno di essere esperti astrofili o di avere attrezzature sofisticate. Luna “sfuggente”: è vero che il nostro satellite si allontana dalla Terra? X Bacio Luna Saturno: come non perdersi lo spettacolo stasera 7 luglio. Per assistere a questo incontro ravvicinato bisognerà attendere che la giornata si spenga del tutto e che la notte entri nella sua fase più silenziosa e fresca. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Questa notte il cielo italiano ospita uno spettacolo imperdibile a occhio nudo. Ecco gli orari giusti e anche qualche anteprima dei prossimi eventi da non perdere a luglio

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