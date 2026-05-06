gastronomia natura e risate ecco gli eventi dei prossimi mesi

Durante l’assemblea annuale della Pro loco di Portico, i soci hanno approvato all’unanimità il bilancio del 2025, che si chiude con un pareggio e si avvicina ai 60mila euro. Nei prossimi mesi sono previsti eventi dedicati alla gastronomia, alla natura e alle risate, coinvolgendo la comunità locale in diverse iniziative. La riunione si è svolta in modo regolare, con la partecipazione di numerosi soci.

Durante l’assemblea annuale della Pro loco di Portico, i soci hanno approvato all’unanimità il bilancio del 2025, in situazione di pareggio, sfiorando i 60mila euro. Per l’occasione l’associazione di volontariato ha presentato anche il programma delle iniziative per i mesi estivi e autunnali. "Diverse iniziative – ha spiegato la presidente, Lucia Santandrea – sono rivolte anche al grande pubblico delle città della Romagna e non solo, come per esempio Chef sotto il Portico (8-11 luglio), in collaborazione con il ristorante Al Vecchio Convento; la Sagra dei Frutti del Sottobosco, la seconda domenica di ottobre; oppure Portico il paese dei Presepi, dall’8 dicembre all’Epifania".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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