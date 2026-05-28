Roma a giugno offre spettacolo | tutti gli eventi da non perdere a giugno tra concerti mostre e spettacoli

A giugno, la città si anima con una serie di eventi all'aperto e culturali. Sono previsti concerti sotto le stelle, festival nei diversi quartieri, spettacoli e mostre che si svolgono in vari luoghi della città. Il calendario include appuntamenti che coinvolgono pubblico di tutte le età, con un programma ricco di iniziative distribuite su tutto il territorio. La città si prepara a ospitare un mese intenso di attività e intrattenimento.

A breve comincerà giugno e Roma è pronta ad accendersi come un grande palcoscenico diffuso: concerti sotto le stelle, festival nei quartieri, spettacoli all’aperto, appuntamenti culturali, eventi e mostre che trasformano la città in un calendario continuo di occasioni da vivere. Dalle grandi arene musicali agli spazi urbani più popolari, dai musei alle piazze, la Capitale offre un mese ricco di eventi pensati per pubblici diversi, tra intrattenimento, arte, socialità e nuove scoperte. Roma Borgata Festival 2026. Dal 9 maggio al 13 settembre torna il Roma Borgata Festival, rassegna diffusa che attraversa otto quartieri: Centocelle, Alessandrino, Primavalle, Montespaccato, Trullo, Magliana, Tor Marancia e Torpignattara. 🔗 Leggi su Funweek.it

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