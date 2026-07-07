quelli della mala prima foto dal set della serie sky original

Arriva la prima immagine dal set di Quelli della Mala, la nuova serie Sky Original ambientata nella Milano degli anni ’70. Prima foto dal set della nuova serie Sky Original QUELLI DELLA MALA Elia Nuzzolo sarà Charlie, un ragazzo della Milano degli anni ’70 diviso tra il sogno di salire sul palco del Derby e l’amicizia con un giovanissimo Renato Vallanzasca Elia Nuzzolo (Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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