Gucci – Fine dei giochi prime foto dal set della serie Sky Original

Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz protagonisti della serie Gucci – Fine dei giochi diretta da Gabriele Muccino. Viene annunciato oggi il resto del cast principale: a interpretare Aldo, Rodolfo e Paolo Gucci, si uniscono ai tre protagonisti già annunciati Francesco Acquaroli, Paolo Pierobon e Sergio Romano. Seguendo diverse linee temporali, Gucci – Fine dei giochi racconterà la storia di una famiglia a capo di un impero che ha fatto sognare il mondo. Un marchio nato dal cuore più autentico del Made in Italy e creato da una famiglia capace di trasformare una piccola bottega di pelletteria in un simbolo planetario di stile e prestigio. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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TV, da Gucci alla Mala a Beverly Hills: Sky presenta le nuove serie in arrivo nel 2026

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