Avvocato Ligas Luca Argentero protagonista di due nuovi capitoli della serie Sky Original
La nuova stagione di Ligas riporta Luca Argentero al centro della storia con nuovi conflitti, vecchi legami e un cast confermato. Annunciate due nuove stagioni del legal drama con Luca Argentero AVVOCATO LIGAS Nuovi episodi per il campione d’ascolti della scorsa stagione televisiva: la seconda e la terza stagione verranno girate back-to-back. Primo ciak in autunno Doppio rinnovo per uno dei campioni d’ascolti della scorsa stagione. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Avvocato Ligas. Luca Argentero protagonista del primo legal drama Sky Original
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Temi più discussi: Cristina Marino, il ritorno in TV è nella serie più celebre del marito Luca Argentero? Lo sfogo: Non sono soltanto la 'moglie di'; Cristina Marino: Mi definiranno sempre la moglie di. Fa parte del pacchetto. Per fortuna ho una forte personalità; La grande Samp e un medical drama, le novità delle serie targate Sky; 30 serie tv da guardare su Sky e Now – Le novità di luglio 2026.
Luca Argentero è stato premiato ai Nastri d'Argento Grandi Serie come 'Miglior attore protagonista' per la sua interpretazione in 'Avvocato Ligas'. Cosa ne pensate? #lucaargentero #avvocatoligas #serie #nastri facebook
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