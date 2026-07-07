avvocato ligas luca argentero protagonista di due nuovi capitoli della serie sky original

La nuova stagione di Ligas riporta Luca Argentero al centro della storia con nuovi conflitti, vecchi legami e un cast confermato. Annunciate due nuove stagioni del legal drama con Luca Argentero AVVOCATO LIGAS Nuovi episodi per il campione d’ascolti della scorsa stagione televisiva: la seconda e la terza stagione verranno girate back-to-back. Primo ciak in autunno Doppio rinnovo per uno dei campioni d’ascolti della scorsa stagione. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Avvocato Ligas. Luca Argentero protagonista del primo legal drama Sky Original

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