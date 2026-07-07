Durante i Mondiali 2026 sono stati segnati numerosi gol nei recuperi e si sono verificati quattro tempi di gioco. La presenza di recuperi infiniti ha modificato le modalità di gestione delle partite, mentre le reti segnate nei minuti di recupero hanno attirato l’attenzione. Uno dei giocatori coinvolti in queste dinamiche è stato Balogun, che ha contribuito a questa novità nel calcio internazionale. Questi eventi stanno portando a riflessioni sul regolamento e sulla durata delle partite durante i grandi tornei.

I Mondiali 2026 potrebbero essere ricordati come quelli che hanno cambiato in modo definitivo il calcio come eravamo abituati a conoscerlo. Da anni ormai conviviamo con la tecnologia in campo, il ruolo ridimensionato dei guardalinee e la revisione Var che può cambiare tutto in un momento, ma quello a cui stiamo assistendo in Usa, Canada e Messico va ben oltre le novità regolamentari annunciate alla vigilia dell’inizio del torneo., Non si tratta soltanto delle sanzioni automatiche per i ritardi volte a contrastare le perdite di tempo su rimesse, rinvii e sostituzioni o della modifica del protocollo Var che ora può intervenire anche per calci... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Quattro tempi, recuperi infiniti, tanti gol nel recupero e… Balogun: l’America ha cambiato il calcio

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