Nel primo tempo, l’Apice ha segnato un gol che ha avviato la rimonta nella semifinale di playoff contro il Taranto, che aveva vinto 3-1 all’andata. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 per l’Apice, che ha ottenuto così la qualificazione alla finale.

Con un gol nel primo tempo l’Apice ha iniziato la rimonta dopo la sconfitta per 1-3 all’andata a Massafra. Il Taranto piuttosto confuso nella ripresa è crollato e così la formazione campana ha completato la rimonta. Fin quando, nel quarto minuto di recupero, il subentrato Trombino ha realizzato per il Taranto il gol che vale la qualificazione. La finale intergirone dei playoff di Eccellenza sarà Taranto-Gladiator. La vincente sarà promossa in serie D. Il Taranto ppunta ad essere la terza pugliese promossa dopo Brindisi e Bisceglie. L'articolo Apice-Taranto 2-1: gol nel recupero, il Taranto va in finale Calcio, playoff Eccellenza: semifinale proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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