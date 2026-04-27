Calcio serie D che paura con il Sansepolcro già retrocesso L’Orvietana si salva nel recupero Va sotto di due gol poi vince 3-2
In una partita di calcio di serie D, l’Orvietana ha centrato una vittoria importante contro il Sansepolcro, già retrocesso. Dopo essere finita sotto di due gol, la squadra di casa ha reagito nel secondo tempo e ha ottenuto un risultato di 3-2 nel recupero. La formazione dell’Orvietana ha schierato diversi giocatori, tra cui Formiconi e Tittiocchia, mentre il Sansepolcro ha visto i suoi giocatori uscire prima del termine del match.
ORVIETANA 3 V.A. SANSEPOLCRO 2 ORVIETANA: Formiconi, Savshak (63’ Ciavaglia), Berardi, Ricci, Canini (50’ Tittocchia), Lobrano (86’Sforza), Citarella (82’ Nhaga), Mauro, Tilli (74’Simic), Caon, Panattoni. All.: Pascali. V.A. SANSEPOLCRO: Ermini; Omohonria (46’ Vlad), Borgo, Andreani, Di Paola, Testerini (46’ Benvenuti), Gennaioli, Stumpo (68’ Barculli), Massai (86’Salvadori), Alunni (62’ Giannini), Bocci. All.: Palazzi. Arbitro: Riglia di Ercolano (Mongelli- Lemos). RETI: 7’ aut. Ricci (S), 9’ Testerini (S), 34’Panattoni (O), 56’ Ricci (O), 92Caon (O) NOTE: un minuto di raccoglimento e targa ricordo alla famiglia in memoria di Domenico...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
Calcio serie D. Orvietana, stavolta non fare scherzi. Col Sansepolcro serve solo vincereORVIETO – L’antipasto, con i giovani del Sansepolcro che battono in trasferta i pari età dell’Orvietana nello spareggio play-off, va preso come...
Incredibile rimonta sulla capolista. Spezia firma l’impresa più bella. Va sotto di due gol con il Monza. Poi ribalta con un poker da urloSpezia 4 Monza 2 SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Vignali, Bonfanti, Beruatto (84’ Hristov); Sernicola, Comotto (84’ Bellemo), Romano, Bandinelli (60’...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: L'Ostiamare di De Rossi è promossa in Serie C; Scheda squadra Pro Sesto; Nibbiano, l’impresa degli impossibili: 400 abitanti e una squadra promossa in Serie D; Il Coni boccia il ricorso, Trapani retrocesso in D.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: TRIPLICE FISCHIORisultati Serie D, classifiche dei gironi domenica 26 aprile 2026 e diretta gol live score delle partite per la 33^ giornata che si gioca oggi. ilsussidiario.net
La Salernitana espugna lo 'Zac', fine dei giochi: il Foggia è in serie DLa squadra di Cosmi vince 3-1 condannando i satanelli alla retrocessione. Per la prima volta nella storia il Foggia precipita nei dilettanti sul campo. De Boer la sblocca al 6', Ferrari raddoppia al 3 ... foggiatoday.it
Calcio Serie D, la Nissa si ferma a Lamezia con il Sambiase, Savoia a una passo dalla C. La Vigor Lamezia puo' festeggiare la salvezza, Gelbison ai playoff. Vibonese con un piede nei playout - facebook.com facebook
Il dramma del calcio italiano quando con gli arbitri designati per sorteggio si accorse che i club dallo straordinario brand smettevano di vincere gli scudetti. Risultato: abolito il sorteggio Nel 1984-85, nel campionato delle stelle di Maradona, Platini e Zico, a vinc x.com