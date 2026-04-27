Calcio serie D che paura con il Sansepolcro già retrocesso L’Orvietana si salva nel recupero Va sotto di due gol poi vince 3-2

In una partita di calcio di serie D, l’Orvietana ha centrato una vittoria importante contro il Sansepolcro, già retrocesso. Dopo essere finita sotto di due gol, la squadra di casa ha reagito nel secondo tempo e ha ottenuto un risultato di 3-2 nel recupero. La formazione dell’Orvietana ha schierato diversi giocatori, tra cui Formiconi e Tittiocchia, mentre il Sansepolcro ha visto i suoi giocatori uscire prima del termine del match.