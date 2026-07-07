quattro cantine del cesenate fra le eccellenze romagnole

Quattro cantine del Cesenate sono state premiate al Gran Premio Vini di Romagna 2026, tenutosi alla Cà de Bé di Bertinoro. Tra le 12 aziende riconosciute con il diploma di merito, sono state selezionate per la qualità dei loro vini. La cerimonia di premiazione è stata organizzata dal Tribunato di Romagna, in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna e il Comune di Bertinoro. L’evento ha celebrato le eccellenze vinicole della regione.

Ci sono quattro cantine cesenati fra le 12 che hanno ricevuto il diploma di merito alla Cà de Bé di Bertinoro dove c’è stata la cerimonia di premiazione del Gran Premio Vini di Romagna – Vino del Tribuno 2026, concorso organizzato dal Tribunato di Romagna in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna e il Comune di Bertinoro. L’edizione 2026 del concorso, uno tra i più longevi in Italia, ha visto la partecipazione di una trentina di aziende provenienti da tutta la Romagna enologica, da Imola al Riminese, che hanno presentato complessivamente un centinaio di vini. Le degustazioni sono state effettuate secondo il metodo dell’Union Internationale des Oenologues e hanno portato all’assegnazione di 20 Diplomi di Merito ai vini che hanno ottenuto un punteggio medio pari o superiore a 84100. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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