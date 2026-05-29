Le cantine romagnole partecipano al Wine Festival in programma domani sera a Cesenatico. L’evento si svolge in piazza delle Conserve e rappresenta una delle tappe principali della manifestazione. La manifestazione è dedicata alla promozione del vino locale e include anche esibizioni musicali. L’edizione 2026 si inserisce nel calendario annuale degli eventi dedicati al settore vinicolo nella regione. La partecipazione delle cantine è aperta al pubblico.

In riviera le cantine romagnole tornano ad essere protagoniste. Domani sera in piazza delle Conserve a Cesenatico, si terrà infatti l’edizione 2026 del Wine Festival. Gli imprenditori del gruppo dei Giovani albergatori di Adac Federalberghi, propongono la manifestazione che apre la stagione estiva. L’appuntamento è dalle 19 a mezzanotte, quando nella piazza caratteristica per la presenza dei manufatti in mattoni a forma di tronco di cono rovesciato, dove un tempo venivano conservati il pesce e altri alimenti sotto il ghiaccio e la neve pressata prima della diffusione dei frigoriferi, si potranno gustare le migliori etichette del territorio.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantine romagnole e musica in vetrina al Wine Festival

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Dentro una microcantina da 1500 bottiglie: tecnologia, natura e magia del vino | Cantina Otricolaia

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