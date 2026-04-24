Le cooperative pesca romagnole a Barcellona per presentare le eccellenze gastronomiche

Le cooperative di pesca della Romagna hanno partecipato a Seafood Expo Global, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore ittico, conclusasi ieri a Barcellona. Durante l’evento, sono state presentate diverse specialità gastronomiche, tra cui seppia con piselli, sugo alle canocchie, lasagne e cannelloni di mare, oltre a vongole, cozze e piada con lattuga di mare, tutte preparazioni tipiche della cucina regionale.

Seppia con i piselli, sugo alle canocchie, lasagne e cannelloni di mare, vongole e cozze pronte da gustare, piada con lattuga di mare: le prelibatezze della cucina romagnola hanno conquistato Seafood Expo Global, la fiera internazionale del settore ittico più importante al mondo conclusasi ieri a.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Lavoro, si rinnova l’intesa per le cooperative romagnole: attivati 650 contratti nell'ultimo annoSi rinnova la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad per la ricerca e la selezione di personale. Ricerca del personale e lavoro: rinnovata l’intesa per le cooperative romagnole, 650 i contratti nell'ultimo annoSi rinnova la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad per la ricerca e la selezione di personale.