Anthropic ha annunciato di aver individuato un nuovo spazio chiamato J nello sviluppo del suo modello linguistico Claude. Secondo l’azienda, Claude sarebbe in grado di attivare concetti e calcoli in questo spazio, senza che siano direttamente collegati ai risultati generati. La scoperta è stata comunicata come un passo avanti nel funzionamento interno del modello, che potrebbe permettergli di elaborare informazioni in modo più complesso e flessibile.

Forse ci siamo. Claude, il modello linguistico di Anthropic, sarebbe in grado di pensare come una persona qualunque. A dirlo è la sua stessa casa madre: “Analogamente a come gli esseri umani possono pensare a una cosa mentre ne fanno un’altra, Claude può attivare concetti e calcoli nel suo spazio J che non sono correlati ai suoi risultati”. Lo si è dedotto osservando la macchina mentre era all’opera. Il J-Space – abbreviativo di jacobiano, il metodo matematico utilizzato dalla startup per capire cosa stesse accadendo – è diverso dalla catena di ragionamento del modello. In quest’area è possibile controllare e comprendere cosa sta pensando la macchina, toccare con mano i suoi pensieri che non vengono tramutati in un output. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quasi come un essere pensante. Cos’è il J-space che Anthropic ha rilevato in Claude

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