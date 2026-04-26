Il 21 aprile è stato segnalato un accesso non autorizzato a Claude Mythos, un sistema sviluppato dall'azienda Anthropic, attraverso un fornitore terzo. La notizia ha portato alla luce una serie di errori e falle nella sicurezza della piattaforma, che hanno sollevato preoccupazioni sulla protezione dei dati e sulla gestione delle vulnerabilità nel settore dell'intelligenza artificiale. La società ha avviato immediatamente un'indagine interna per chiarire quanto accaduto.

? Cosa sapere Accesso non autorizzato a Claude Mythos tramite fornitore terzo segnalato il 21 aprile.. Falle di Anthropic portano il Tesoro americano e il Dipartimento di Stato al controllo.. Il 21 aprile, la gestione del modello Claude Mythos di Anthropic è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo la segnalazione di un accesso non autorizzato da parte di utenti esterni tramite un fornitore terzo. La vicenda si inserisce in una sequenza di incidenti che ha coinvolto il potente strumento per la cybersicurezza, sollevando dubbi sulla reale capacità dell’azienda di blindare una tecnologia così avanzata. La cronologia degli eventi rivela una serie di falle che l’azienda ha sistematicamente attribuito a sviste umane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falle in Anthropic: la serie di errori che espone Claude Mythos

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