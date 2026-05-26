Camera domani commemorazione per Giacomo Matteotti
Domani alle 9.30, nell’Aula di Montecitorio, si terrà una commemorazione di Giacomo Matteotti. La cerimonia si svolge in apertura di seduta con un intervento del Presidente della Camera.
(Adnkronos) – Nella giornata di mercoledì 27 maggio, nell'Aula di Montecitorio, alle ore 9.30, in apertura di seduta, con un intervento del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si svolge la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti. Segue il disvelamento di una targa sul suo scranno. La cerimonia viene trasmessa in diretta sulla webtv e sul. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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