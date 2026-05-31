Un giovane di 30 anni è morto in uno scontro tra uno scooter e un’auto a Quarrata. L’incidente è avvenuto nel fine settimana e ha coinvolto anche un altro grave incidente stradale che ha causato la morte di un altro giovane nel giro di poche ore nella stessa zona.

QUARRATA – Un drammatico fine settimana di sangue ha sconvolto le strade di Quarrata, nel pistoiese, dove nel giro di poche ore si sono registrati due gravissimi incidenti stradali che hanno strappato la vita a due giovani del posto. Il secondo tragico schianto in ordine di tempo si è consumato nella serata di ieri (30 maggio), intorno alle 19,30, all’interno della frazione di Casini. Secondo le prime ricostruzioni, un 30enne residente a Quarrata, nato a Firenze e appartenente a una famiglia di origini straniere, si trovava alla guida del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, si è scontrato frontalmente con un’automobile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un altro incidente mortale a Quarrata: muore a 30 anni in scooter contro un’auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Termoli, incidente mortale sulla Statale 87: muore una giovane donna - 18/05/2026

Notizie e thread social correlati

Incidente mortale a Misilmeri, scontro fra un'auto e uno scooter in via Nazionale: muore un diciottenneNella notte tra Misilmeri e Portella di Mare si è verificato un incidente mortale lungo via Nazionale, strada che collega i due comuni.

Incidente mortale all’alba, schianto tra auto e scooter: perde la vita uomo di 39 anniAll’alba di oggi, domenica 15 marzo, un incidente stradale si è verificato a Livorno lungo via della Cinta Esterna.

Temi più discussi: Auto si ribalta nel Pistoiese, muore 21enne, grave un altro giovane; Auto si ribalta nel Pistoiese, muore 24enne, grave un altro giovane; Quarrata, il 24enne Edoardo Venturini morto nell'incidente, in coma l'amico Raul Bondi; Edoardo muore a 24 anni nell’auto ribaltata, lo schianto nella notte. Grave l’amico che viaggiava con lui.

Tragedia a Quarrata, perde il controllo della moto: muore a 30 anni: è la seconda giovane vittima in poche oreIl grave incidente è avvenuto ieri sera, sabato 30 maggio, intorno alle 20 in via Larga, nella frazione di Casini ... msn.com

Muore a 21 anni nell’auto ribaltata, lo schianto nella notte. Grave l’amico che viaggiava con luiL’incidente è avvenuto a Quarrata, in località Campiglio. Strada chiusa per ore per consentire i soccorsi. Inutili i tentativi di rianimarlo, il giovane non ce l’ha fatta ... msn.com