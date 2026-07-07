Le semifinali di Wimbledon si svolgeranno tra il 13 e il 14 luglio. La seconda settimana del torneo prevede due giornate di riposo, il 10 e l’11 luglio. La trasmissione delle partite su TV8 continuerà durante la fase finale. In questa edizione, tre giocatori italiani sono ancora in corsa nei quarti di finale, tra singolare maschile e femminile.

La seconda settimana di Wimbledon 2026 sta entrando nel vivo e l’Italia si presenta ai quarti di finale con ben tre singolaristi ancora in gioco tra tabellone maschile e femminile. Oltre al numero uno del mondo Jannik Sinner hanno superato infatti lo scoglio degli ottavi anche il fresco finalista del Roland Garros Flavio Cobolli e l’ex finalista di questo torneo Jasmine Paolini. Soffermandoci in questa sede sul settore maschile, le semifinali dei Championships si disputeranno venerdì 10 luglio dopo due giornate di riposo per chi gioca nella parte alta del tabellone (Sinner e Djokovic) ed una per chi compete nella parte bassa (Cobolli, Zverev, Fritz). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Oasport.it - Quando le semifinali di Wimbledon? Orari e due giorni di riposo in arrivo. La questione TV8

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'allenamento di Sinner a Wimbledon a due giorni dall'esordio contro Kecmanovic

Notizie e thread social correlati

Quando si giocano le semifinali a Roma? I due orari previsti e cosa succede con TV8Le semifinali del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 sono programmate per una data prossima, con due orari stabiliti.

Quando le semifinali dell’ATP di Madrid 2026? Orari, programma, tvLe semifinali dell’ATP di Madrid 2026 si terranno nei prossimi giorni, dopo che i quarti di finale si sono disputati nelle giornate di oggi e domani.

Temi più discussi: Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Tennis, Wimbledon 2026: calendario e guida del Grande Slam; Wimbledon – All’Italia del tennis Sinner nei quarti non basta. Ci devono arrivare anche Cobolli e Paolini; Wimbledon, quando gioca oggi Sinner: ai quarti sfida il 36enne Struff | Orario e dove vederlo in tv e streaming.

Wimbledon: Il programma di Martedì 07 Luglio 2026. Jannik Sinner alla caccia delle semifinali e sul campo N.1. Novak Djokovic sempre sul Centrale x.com

Quando le semifinali di Wimbledon? Orari e due giorni di riposo in arrivo. La questione TV8La seconda settimana di Wimbledon 2026 sta entrando nel vivo e l'Italia si presenta ai quarti di finale con ben tre singolaristi ancora in gioco tra ... oasport.it

Il mio momento preferito di Wimbledon 2019 reddit

Sinner-Struff a Wimbledon 2026: quando si gioca e dove vedere il match in Tv e streamingDopo la vittoria contro Shintaro Mochizuki negli ottavi, l’azzurro affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale del torneo londinese ... skuola.net