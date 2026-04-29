Quando le semifinali dell’ATP di Madrid 2026? Orari programma tv

Da oasport.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le semifinali dell’ATP di Madrid 2026 si terranno nei prossimi giorni, dopo che i quarti di finale si sono disputati nelle giornate di oggi e domani. Gli incontri definiranno i quattro giocatori che si sfideranno nelle rispettive semifinali. Le partite sono trasmesse in diretta televisiva e sono disponibili anche su piattaforme di streaming dedicate. Il programma completo degli incontri e gli orari sono stati comunicati dagli organizzatori.

Il torneo ATP di Madrid corre veloce verso le fasi decisive. I quarti di finale, equamente divisi nella giornata di oggi e in quella di domani, designeranno il nome dei quattro giocatori ammessi al penultimo atto. Le semifinali del secondo Masters 1000 stagionale sulla terra si svolgeranno venerdì 1 maggio. Nella semifinale della parte alta, sembra ragionevole ipotizzare come orario di inizio le 16:00, il vincente del confronto tra Jannik Sinner e lo spagnolo Rafael Jodar affronterà il vincitore del match di questa sera che vedrà opposti il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka. Il numero uno del mondo conduce 1-0 nei confronti del francese, mentre domina 4-0 nei confronti diretti con il ceco, battuto per l’ultima volta nella finale di Miami di quest’anno.🔗 Leggi su Oasport.it

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