Quando le semifinali dell’ATP di Madrid 2026? Orari programma tv

Le semifinali dell’ATP di Madrid 2026 si terranno nei prossimi giorni, dopo che i quarti di finale si sono disputati nelle giornate di oggi e domani. Gli incontri definiranno i quattro giocatori che si sfideranno nelle rispettive semifinali. Le partite sono trasmesse in diretta televisiva e sono disponibili anche su piattaforme di streaming dedicate. Il programma completo degli incontri e gli orari sono stati comunicati dagli organizzatori.

Il torneo ATP di Madrid corre veloce verso le fasi decisive. I quarti di finale, equamente divisi nella giornata di oggi e in quella di domani, designeranno il nome dei quattro giocatori ammessi al penultimo atto. Le semifinali del secondo Masters 1000 stagionale sulla terra si svolgeranno venerdì 1 maggio. Nella semifinale della parte alta, sembra ragionevole ipotizzare come orario di inizio le 16:00, il vincente del confronto tra Jannik Sinner e lo spagnolo Rafael Jodar affronterà il vincitore del match di questa sera che vedrà opposti il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka. Il numero uno del mondo conduce 1-0 nei confronti del francese, mentre domina 4-0 nei confronti diretti con il ceco, battuto per l’ultima volta nella finale di Miami di quest’anno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando le semifinali dell’ATP di Madrid 2026? Orari, programma, tv Notizie correlate Leggi anche: Sinner-Zverev e Alcaraz-Vacherot oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orari semifinali, programma, streaming Quando si giocano playoff e semifinali ai Mondiali di curling 2026? Orari, tv, programma, streamingL’Italia si è qualificata per la seconda fase ad eliminazione diretta ai Mondiali 2026 di curling maschile: gli azzurri sono tra le prime sei, ma... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jannik Sinner - Rafa Jodar al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Madrid Open, si parte: la guida al torneo; Anteprima Atleti - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Tennis, Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell'Open di Madrid. Quando le semifinali dell’ATP di Madrid 2026? Orari, programma, tvIl torneo ATP di Madrid corre veloce verso le fasi decisive. I quarti di finale, equamente divisi nella giornata di oggi e in quella di domani, ... oasport.it Atletico Madrid-Arsenal, le probabili formazioni dell'andata della semifinale di ChampionsLeggi su Sky Sport l'articolo Atletico Madrid-Arsenal, le probabili formazioni dell'andata della semifinale di Champions ... sport.sky.it Aprile 2018, semifinale di Europa League: Arsenal-Atlético Madrid. Giuliano Simeone ha 16 anni ed esulta per il gol di Antoine Griezmann dalla sua camera da letto, da tifoso, insieme a suo fratello. Aprile 2026, semifinale di Champions League: stasera Giulia - facebook.com facebook A Madrid Sinner affronterà il formidabile 19enne Rafael Jódar, che sta facendo faville e che per certi versi gli somiglia x.com