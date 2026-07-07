quando i voli non sono tutto

Nel 2026, le preferenze dei passeggeri per gli aeroporti si spostano oltre le destinazioni offerte. Ora sono rilevanti i collegamenti terrestri, come stazioni ferroviarie e autostrade, così come i prezzi dei parcheggi, la rapidità delle procedure di check-in e imbarco, e il comfort delle aree d’attesa. Questi aspetti influenzano la scelta dello scalo, rendendo le strutture più accessibili e pratiche anche senza considerare le mete di volo.

Un aeroporto non si deve giudicare solo dalle mete che offre. Anzi. Nel 2026 per i passeggeri sono importanti altre cose: i collegamenti via terra da e per lo scalo, la vicinanza di una stazione ferroviaria, di un’autostrada, i parcheggi che offre (a quali prezzi), la velocità di check-in e imbarchi, la comodità delle sale d’attesa e così via. Il Marconi di Bologna, che gestisce oltre dieci milioni di viaggiatori l’anno, è da sempre alla ricerca di un equilibrio tra offerta di rotte e qualità dei servizi. Negli ultimi giorni, come aveva tra l’altro spinto la Regione Emilia-Romagna, è arrivata una conferma dal governo: lo scalo bolognese è al lavoro per inaugurare nel 2027 un volo diretto con la Cina, in particolare con Shanghai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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