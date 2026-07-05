Semplicità mitezza umiltà sono il filo di Arianna quando i mostri interiori vogliono divorare tutto

Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, con segni di violenza sul corpo. La scena del delitto mostra una stanza disordinata, con oggetti rovesciati e tracce di lotta. La polizia ha avviato le indagini, ascoltando vicini e conoscenti. Non sono ancora state rese note le cause della morte né eventuali sospetti. La salma è stata trasferita all’obitorio.

Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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