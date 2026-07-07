Secondo uno studio, sette docenti su dieci hanno segnalato che gli studenti manifestano disturbi legati al rapporto con il cibo, ma molti non sono in grado di intervenire. La pressione per raggiungere un ideale di perfezione corporea è elevata tra gli adolescenti, con circa il 25% di loro che considera il corpo perfetto come obiettivo principale. Questi studenti spesso si trovano a convivere con ansie e comportamenti alimentari problematici, senza ricevere adeguate risposte o supporto scolastico.

Milano – Ragazzi - e soprattutto ragazze - alla “ricerca della perfezione“ e sotto pressione: per un adolescente su quattro il corpo bello è “magro”. Un tema che si affaccia anche sui banchi di scuola: quasi sette insegnanti su 10 hanno avuto in classe casi sospetti o diagnosticati di disturbi alimentari negli ultimi tre anni e per il 53,6% dei docenti i disturbi dell’alimentazione sono aumentati negli ultimi cinque anni insieme ad altri fenomeni: per il 92,8% è cresciuta anche la difficoltà di concentrazione, per l’85,5% ci sono più episodi depressivi e il 79,7% ha visto aumentare gli attacchi di panico. Ma anche se il disagio viene... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando è il cibo a far paura: sette docenti su 10 notano disturbi ma non sanno come intervenire

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Peripheral Vascular System | Chapter 17 – Physical Examination & History Taking (13th)

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