Un’indagine rivela che, sebbene molti italiani siano disposti a donare plasma, solo una minoranza sa cos’è esattamente. Il plasma è una componente del sangue fondamentale per realizzare farmaci salvavita impiegati in malattie rare e gravi. Nonostante la disponibilità alla donazione, la conoscenza di questa risorsa rimane limitata tra la popolazione. La mancanza di informazioni si accompagna a una scarsa consapevolezza riguardo all’importanza del plasma nella produzione di farmaci essenziali.

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Il plasma rappresenta una risorsa strategica per la salute pubblica, alla base della produzione di farmaci plasmaderivati salvavita utilizzati nel trattamento di malattie rare e gravi, ma rimane ancora poco conosciuto dagli italiani. E' quanto emerge da una recente indagine condotta dall'Istituto Piepoli e commissionata da Takeda Italia, presentata oggi a Roma nel corso di un evento promosso su iniziativa del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Secondo la ricerca, 7 italiani su 10 si dichiarano disponibili a donare plasma nei prossimi 12 mesi se avessero maggiori informazioni sul suo utilizzo; la percentuale sale all'83% tra i donatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, italiani pronti a donare plasma ma solo 2 su 10 sanno cosa sia, indagine

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