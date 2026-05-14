Farmaci italiani pronti a donare plasma ma solo 2 su 10 sanno cosa sia indagine

Da iltempo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine rivela che, sebbene molti italiani siano disposti a donare plasma, solo una minoranza sa cos’è esattamente. Il plasma è una componente del sangue fondamentale per realizzare farmaci salvavita impiegati in malattie rare e gravi. Nonostante la disponibilità alla donazione, la conoscenza di questa risorsa rimane limitata tra la popolazione. La mancanza di informazioni si accompagna a una scarsa consapevolezza riguardo all’importanza del plasma nella produzione di farmaci essenziali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Il plasma rappresenta una risorsa strategica per la salute pubblica, alla base della produzione di farmaci plasmaderivati salvavita utilizzati nel trattamento di malattie rare e gravi, ma rimane ancora poco conosciuto dagli italiani. E' quanto emerge da una recente indagine condotta dall'Istituto Piepoli e commissionata da Takeda Italia, presentata oggi a Roma nel corso di un evento promosso su iniziativa del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Secondo la ricerca, 7 italiani su 10 si dichiarano disponibili a donare plasma nei prossimi 12 mesi se avessero maggiori informazioni sul suo utilizzo; la percentuale sale all'83% tra i donatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

farmaci italiani pronti a donare plasma ma solo 2 su 10 sanno cosa sia indagine
© Iltempo.it - Farmaci, italiani pronti a donare plasma ma solo 2 su 10 sanno cosa sia, indagine
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Italiani e longevità, "due italiani su tre sanno cosa fare, ma non si applicano"

Leggi anche: Bubbico (Thea-Ambrosetti): "9 pazienti su 10 pronti ai trial ma solo il 5% arruolato"

Temi più discussi: Testo unico farmaceutica, Ami in audizione: regole più chiare su export e commercio parallelo; Alzheimer, approvata in Italia rimborsabilità farmaci innovativi; Hantavirus, 25enne in quarantena non è sintomatico. Ema monitora epidemia: Pronti a iter vaccini e terapie; RAINEWS * CRONACA: FARMACI ILLEGALI, SEQUESTRO RECORD A MALPENSA: 6.000 CONFEZIONI FUORI LEGGE.

farmaci italiani pronti aFarmaci, italiani pronti a donare plasma ma solo 2 su 10 sanno cosa sia, indagine'Risorsa strategica per Ssn e produzione di salvavita ma poco conosciuta', una ricerca commissionata da Takeda Italia evidenzia divario tra consapevolezza sull'importanza del plasma e livello di infor ... adnkronos.com

Federfarma: Farmacie pronte a collaborare alle campagne informativeIl protocollo di collaborazione firmato oggi dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato è molto importante perché il commercio illegale dei farmaci ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web