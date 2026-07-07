Con questo nuovo saggio, La necessità di una leadership europea (pag. 522 € 25 su Amazon), Maria Teresa Manuela Ruggieri prosegue e approfondisce una riflessione avviata con Europa Nazione, affrontando il nodo decisivo della crisi europea: l’assenza di una leadership politica capace di dare al continente una reale unità politica e strategica. Maria Teresa Manuela Ruggieri è un’analista economico-politica che da tempo ha posto al centro della sua riflessione il tema dell’Europa. La sua esperienza la porta a “navigare” tra i marosi del Vecchio continente non accontentandosi di descriverne la crisi culturale oltre a quella finanziaria.... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Qual è il destino dell’Europa senza leadership?

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Damage Is Not Destiny: Rewiring Work, Life, and Leadership

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Ascoltate questa voce. Lui è Winston #Churchill. Dopo due guerre mondiali, capì una cosa prima di molti altri: l’Europa divisa è fragile, l’Europa unita può diventare destino. Quel sogno è ancora incompiuto. Oggi è tempo di realizzarlo. Viva gli #StatiUnitidUE x.com

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