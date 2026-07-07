Qual è il destino dell’Europa senza leadership?

Da formiche.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con questo nuovo saggio, La necessità di una leadership europea (pag. 522 € 25 su Amazon), Maria Teresa Manuela Ruggieri prosegue e approfondisce una riflessione avviata con Europa Nazione, affrontando il nodo decisivo della crisi europea: l’assenza di una leadership politica capace di dare al continente una reale unità politica e strategica. Maria Teresa Manuela Ruggieri è un’analista economico-politica che da tempo ha posto al centro della sua riflessione il tema dell’Europa. La sua esperienza la porta a “navigare” tra i marosi del Vecchio continente non accontentandosi di descriverne la crisi culturale oltre a quella finanziaria.... 🔗 Leggi su Formiche.net

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