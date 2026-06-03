Un nuovo inizio è la nuova serie tv made in Spagna che sta appassionando i telespettatori italiani. In onda da fine maggio, la storia di Maria interpretata dall'attrice Megan Montaner ha ottenuto ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, il pubblico si sta domandando quale sarà il destino di Maria e Manuel, la coppia protagonista della fiction. Le anticipazioni delle ultime puntate di Un nuovo inizio raccontano che José farà il suo ritorno dalla Germania, desideroso di riconquistare il cuore di Maria. Per questo motivo, l'uomo organizzerà un diabolico piano ai danni di Manuel, il suo rivale in amore. Dalle anticipazioni di Un nuovo inizio si apprende che Maria e Manuel non avranno il lieto fine. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un nuovo inizio, qual è il destino di Manuel e Maria? Eccolo svelato

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