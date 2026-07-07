I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera verso le 21 a Pusiano per soccorrere un nibbio ferito che non riusciva più a volare. La squadra del distaccamento di Canzo ha recuperato l’uccello, che probabilmente era stato ferito, e lo ha messo in sicurezza. L’intervento si è concluso con il trasporto dell’animale in un centro specializzato per le cure.

Pusiano, 7 luglio 2026 – Intervento di salvataggio di un nibbio, probabilmente ferito, da parte dei vigili del fuoco. La squadra del distaccamento di Canzo, è stata chiamata ieri sera verso le 21.30 in seguito alla segnalazione di un volatile che era stato notato in difficoltà nella zona del lago del Segrino, probabilmente ferito. I vigili del fuoco sono riusciti a individuarlo e avvicinarlo, per poi procedere a recuperarlo senza difficoltà. Il nibbio è stato adagiato in una gabbia per metterlo al sicuro durante il trasporto, ed è stato poi affidato agli agenti di polizia provinciale, chiamati sul posto in supporto all'operazione del suo recupero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pusiano, nibbio ferito non riesce più a volare: salvato dai vigili del fuoco

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