Romito trascinato dalla onde non riesce a tornare a riva | 17enne salvato da capitaneria di porto e vigili del fuoco

Da livornotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è stato salvato oggi pomeriggio nel mare di Romito, dove era stato trascinato dalle onde e non riusciva a tornare a riva. La capitaneria di porto e i vigili del fuoco della sezione navale sono intervenuti per il salvataggio. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

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Momenti di grande apprensione sul Romito nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, dove un 17enne è stato soccorso e salvato in mare dalla capitaneria di porto e dai vigili del fuoco della sezione navale. Secondo quanto ricostruito, il  giovane si sarebbe tuffato in mare a punta Pacchiano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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