Capriolo cade nel canale e non riesce ad uscire salvato dai vigili del fuoco

Un giovane capriolo è rimasto intrappolato in un canale artificiale a Gazzo Veronese. La presenza dell’animale è stata segnalata questa mattina, e i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperarlo. Dopo averlo raggiunto, gli operatori sono riusciti a estrarlo dall’acqua e a rimetterlo in libertà. Il capriolo non ha riportato ferite evidenti ed è stato liberato nella natura.

Una disavventura a lieto fine è avvenuta questa mattina, 2 giugno, a Gazzo Veronese. Un giovane capriolo è scivolato all'interno di un canale artificiale della zona, trovandosi improvvisamente in trappola. A causa delle sponde in cemento, particolarmente ripide e scivolose, l'animale non aveva. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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