Durante una partita, Christian Pulisic ha subito due infortuni, una torsione alla caviglia e al ginocchio, che hanno allarmato il Milan. L’attaccante statunitense, impegnato in un match tra Stati Uniti e Belgio, ha lasciato il campo in modo brusco. L’infortunio ha segnato anche l’addio della nazionale statunitense al Mondiale, in una partita caratterizzata da polemiche e tensioni. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui tempi di recupero.

Il dolore può arrivare sotto diverse forme. Christian Pulisic ne ha affrontate due nell'ambito della stessa partita. Nello spirito: Stati Uniti-Belgio è stato l'addio - burrascoso, travolto dalle polemiche - della nazionale di casa al Mondiale. E nel fisico: la sua partita è durata lo spazio di 59 minuti, quando è stato costretto a lasciare il campo per infortunio (si era già 3-1 per i belgi). Non parrebbe una cosa da poco, e d'altra parte è intuibile dalle immagini: Christian carica il destro per calciare con tutta la forza che ha, ma viene anticipato da Tielemans e invece di colpire il pallone prende il piede dell'avversario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Pulisic, la giornata del dolore: Usa out, lui si fa male e allarma il Milan: "Torsione a caviglia e ginocchio"

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