provincia aquino nominato collaboratore per i rapporti con il governo

Il presidente della Provincia di Avellino ha firmato un decreto per nominare un nuovo collaboratore incaricato dei rapporti con il Governo. La nomina riguarda il sindaco di Montefredane, che assumerà questa funzione a partire dalla data del 7 luglio 2026. La decisione è stata formalizzata con il Decreto Presidenziale n. 7 dello stesso giorno. Al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sulle competenze o sul ruolo preciso assegnato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, con Decreto Presidenziale n. 7 del 7 luglio 2026, ha conferito al sindaco di Montefredane, avv. Ciro Aquino, un incarico di collaborazione esterna a titolo completamente gratuito per il supporto nei rapporti istituzionali con il Governo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri. Il provvedimento nasce dalla volontà di rafforzare il raccordo tra la Provincia, i Comuni e le istituzioni nazionali, valorizzando le competenze e l’esperienza amministrativa maturata sul territorio. Nel decreto si evidenzia come la figura del sindaco rappresenti un... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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