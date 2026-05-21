Campania | Fico blocca i rapporti con il governo israeliano

Un politico della regione ha annunciato la rottura dei rapporti con il governo israeliano, in seguito a un episodio avvenuto a Gaza. L'azione è stata compiuta da un gruppo di attivisti che ha abbordato una nave della flotta diretta nella zona. La decisione è arrivata immediatamente dopo un intervento di un funzionario israeliano, che ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali. L'episodio ha portato a una presa di posizione ufficiale, con l'obiettivo di manifestare dissenso verso le recenti azioni del governo israeliano.

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