Il sindaco di Montefredane ha annunciato di aver presentato un appello al Governo per chiedere la proroga e il rifinanziamento dei Progetti GOL, i programmi dedicati alla garanzia dell’occupabilità dei lavoratori. La richiesta viene formulata in vista della scadenza prevista per luglio 2026. La comunicazione si rivolge direttamente alle autorità centrali per ottenere un prolungamento delle misure attualmente in atto.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, rompe gli indugi e si rivolge direttamente al Governo per chiedere la proroga e il rifinanziamento dei Progetti GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), in scadenza a luglio 2026. In una nota formale indirizzata al Ministro competente e, per conoscenza, alla Presidente del Consiglio, il primo cittadino sottolinea l’urgenza di non interrompere uno strumento ritenuto cruciale per il sostegno all’occupazione, soprattutto nelle aree più fragili del Mezzogiorno. “I Progetti GOL rappresentano un presidio essenziale di inclusione e accompagnamento al lavoro – afferma Aquino –. Interrompere ora questi percorsi significherebbe disperdere risultati già costruiti con fatica, lasciando molte persone senza un riferimento concreto per il reinserimento occupazionale”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appello al Governo: Aquino chiede proroga e rifinanziamento dei Progetti GOL

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