Il pronto soccorso di San Donato è stato al centro di una recente dichiarazione da parte di un rappresentante politico, che ha affermato che la misura adottata per il suo funzionamento sta dando risultati positivi. Secondo quanto riferito, questa iniziativa garantisce il servizio pubblico e sostiene anche il coinvolgimento del terzo settore. La dichiarazione è stata rilasciata il 7 luglio 2026, ad Arezzo.

Arezzo, 7 luglio 2026 – Pronto soccorso San Donato, Casini (PD): «La misura sta funzionando. Garantisce il servizio pubblico e valorizza il terzo settore». “A una settimana dall'avvio, la gestione dei codici minori affidata alle organizzazioni di volontariato al Pronto soccorso del San Donato sta funzionando senza problemi e con i primi effetti positivi sulla gestione dei tempi e sulla capacità del personale in organico di prendere in carico i casi di maggiore complessità. Un intervento nato per affrontare una necessità precisa e per garantire il servizio pubblico, sul quale non servono allarmismi”. Così la consigliera regionale del Partito Democratico Roberta Casini sulla sperimentazione dell'Asl Toscana sud est all'ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Casini, funziona il terzo settore al PS

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