Arezzo si prepara a sperimentare un nuovo modello di assistenza nel pronto soccorso, con il coinvolgimento del terzo settore per gestire i casi meno gravi. La Regione Toscana ha promosso questa iniziativa, che prevede una collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e le organizzazioni del terzo settore. La sperimentazione si inserisce in un progetto più ampio di integrazione tra queste realtà, con l’obiettivo di alleggerire il carico sui reparti di emergenza e migliorare l’accoglienza dei pazienti.

Firenze, 15 maggio 2026 – Nel solco tracciato dalla Regione Toscana si consolida un nuovo modello di integrazione tra sanità pubblica e terzo settore. E stavolta il terreno scelto è uno dei più delicati: il pronto soccorso. Tra la fine di maggio e i primi di giugno 2026 — manca la comunicazione ufficiale — dovrebbe partire all’ ospedale San Donato di Arezzo la sperimentazione che affida a Misericordie, Pubbliche assistenze e Croce Rossa la gestione dei cosiddetti codici minori, i casi a bassa complessità assistenziale. https:www.quotidiano.netvideopoliticamattarella-infermiere-e-infermieri-vero-e-proprio-esercito-del-bene-u6vsf3yv L’obiettivo è alleggerire la pressione sul pronto soccorso aretino, che registra circa 64mila accessi l’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sperimentazione sul pronto soccorso, ad Arezzo il ‘terzo settore’ gestirà i casi meno gravi

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