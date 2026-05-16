Pronto Soccorso in saldo | il terzo servizio che piace alla sinistra col libretto di Confindustria
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Alternativa Comune Arezzo Ad Arezzo succede anche questo: il Centro-Sinistra che una volta difendeva la sanità pubblica, ora pare aver scoperto il bricolage sanitario. Mancano medici? Mancano infermieri? Il Pronto Soccorso scoppia con 64mila accessi l’anno? Nessun problema: invece d’assumere personale stabile, si tira fuori il “terzo servizio”, che detto così pare il nome d’un buffet al matrimonio, ma in realtà è l’ennesima toppa cucita sopra un sistema che perde pezzi da tutte le parti. La novità, annunciata con entusiasmo dal governatore Eugenio Giani e dall’assessora Monia Monni, sarebbe quella di affidare i codici minori del Pronto Soccorso a Misericordie, Croce Rossa e Pubbliche Assistenze. 🔗 Leggi su Lortica.it
DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE
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