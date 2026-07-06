Pronostici Svizzera-Colombia | quasi ammoniti plus

Durante la partita tra Svizzera e Colombia, alcuni giocatori sono stati vicini a ricevere ammonizioni. La gara si presenta difficile da prevedere, con diversi calciatori coinvolti in situazioni di gioco che potrebbero portare a sanzioni. Nessuna espulsione è ancora stata decisa, ma il rischio di cartellini gialli è elevato per alcuni protagonisti in campo. La partita si conferma combattuta e piena di tensione.

Pronostici Svizzera-Colombia: in questo articolo andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini cattivi del match Non è una gara semplice da pronosticare. Ma almeno per quanto riguarda i quasi ammoniti plus Svizzera-Colombia può regalare sicuramente delle soddisfazioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Parliamo di due squadre sì molto tecniche, ma anche abbastanza fisiche che nel corso della prima parte del Mondiale non hanno mai rinunciato, quando c’è stato il bisogno, a randellare a destra e sinistra senza particolari pensieri. Parliamo quindi di un match che può venire incontro a quelle che sono le nostre “esigenze” in questo articolo. E adesso andiamo a vedere insieme quali sono le nostre scelte per i quasi ammoniti plus. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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