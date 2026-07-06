Pronostici Svizzera-Colombia | marcatore e tiri in porta

La partita tra Svizzera e Colombia si gioca con entrambe le squadre pronte a tentare la conquista dei tre punti. Le due squadre si presentano con giocatori chiave pronti a incidere, ma nessuna delle due è considerata favorita netta. La sfida potrebbe vedere alcuni marcatori emergere e diversi tentativi in porta, anche se nulla è ancora deciso. La partita si preannuncia aperta a vari risultati.

Pronostici Svizzera-Colombia: è una partita aperta a qualsiasi risultato anche se noi abbiamo delle idee sugli uomini decisivi Ci sono due squadre che possono arrivare agli ottavi di finale non da protagoniste ma nemmeno da novità assolute. Soprattutto la Svizzera nel corso degli ultimi anni ha messo in piedi una crescita importante di tutto il movimento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E poi dall’altro lato c’è la Colombia che ha uomini decisivi soprattutto in attacco. Gente che ha fatto la differenza in Europa e che continua a farla. Comunque, andiamo a vedere insieme chi sono quegli uomini che si possono rivelare decisivi ed entrare nel tabellino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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