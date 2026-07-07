Pronostici Champions League 8 luglio | in Kazakistan vogliono riprovarci

In Kazakistan, le squadre di Kairat Almaty e Sutjeska si sono affrontate nel secondo giorno di qualificazioni della Champions League. I kazaki sperano di ottenere una vittoria per avanzare alla fase successiva. La partita rappresenta un tentativo per entrambe le squadre di proseguire nel torneo.

Champions League, il secondo giorno di qualificazioni si apre con la sfida tra Kairat Almaty e Sutjeska: i kazaki sognano una nuova cavalcata verso la League Phase. Il mercoledì di Champions League si apre con il Kairat Almaty che, dopo l’incredibile impresa dello scorso anno culminata con lo storico approdo alla League Phase, sogna di replicare quella lunghissima ed emozionante cavalcata continentale. Pronostici Champions League 8 luglio: in Kazakistan vogliono rifarlo (Instagram) – Ilveggente.it I kazaki godono di un vantaggio enorme. La Premier League locale è in pieno svolgimento e la squadra di Rafael Urazbakhtin – oggi seconda a un solo punto dall’Ordabasy capolista – viaggia a ritmi altissimi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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