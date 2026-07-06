Il 7 luglio si sono ripresi i turni di qualificazione della Champions League, con le partite dei preliminari in programma. Le gare si sono svolte durante il giorno, segnando l'inizio della fase di qualificazione con squadre di diversi paesi che si sono affrontate sui campi europei. Le partite sono state giocate in vari stadi, con risultati che determineranno le squadre che avanzeranno alla fase successiva.

Champions League, con il Mondiale in pieno svolgimento iniziano i lunghi preliminari della massima competizione europea: le nostre scelte sulle gare del martedì. Mentre il Mondiale 2026 è in pieno svolgimento e si appresta a entrare nella sua fase più calda tra colpi di scena e campioni stremati, l’Europa del calcio non si ferma e fa partire ufficialmente il primissimo tassello della Champions League 2026-27. A poco più di un mese dalla finale di Budapest che ha visto il PSG piegare l’Arsenal e firmare una storica doppietta, martedì 7 luglio tornano in campo i sogni di periferia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Inizia la lunga trafila dei turni preliminari (andata del primo turno). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Pronostici Champions League 7 luglio: si riparte con i turni di qualificazione

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