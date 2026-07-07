I sondaggi indicano un calo di consensi per Proietti e Ferdinandi, mentre Bandecchi mantiene il suo livello di approvazione. La variazione nei risultati è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle percentuali. Il dato riguarda l’opinione pubblica sulla loro attività politica, ma non sono stati forniti numeri precisi né confronti con precedenti rilevazioni. La notizia si concentra esclusivamente sui cambiamenti nei sondaggi e sulla stabilità di Bandecchi.

Perugia, 7 luglio 2026 – I sondaggi hanno sempre un peso relativo. Ma quando un amministratore vede il proprio consenso calare non fa certo salti di gioia. E così ieri mattina quando la governatrice Stefania Proietti e la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi (e pure il primo cittadino di Terni, Stefano Bandecchi ), hanno aperto il giornale, sicuramente ci sono rimaste male. Cominciamo allora dalla governatrice: alla domanda “se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?”, il 49% degli intervistati dall’Istituto Noto (sondaggio pubblica sul Sole 24 Ore), ha detto che metterebbe la crocetta sulla Proietti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Proietti e Ferdinandi, dal sondaggio i consensi sono in calo. E Bandecchi “tiene”

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