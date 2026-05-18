Terni Stefano Bandecchi | Parole sconcertanti della Presidente Proietti sulla possibile unificazione delle Usl
Nella mattinata di oggi, sono state diffuse dichiarazioni da parte di una dirigente sanitaria riguardanti la possibile fusione di due enti sanitari locali. La dirigente ha espresso commenti che hanno suscitato sorpresa tra i presenti. La discussione si inserisce in un contesto di confronto sulle future riorganizzazioni del sistema sanitario regionale. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma le sue parole hanno attirato l’attenzione di addetti ai lavori e cittadini interessati alle evoluzioni del settore.
“Ho letto con attenzione le dichiarazioni rilasciate questa mattina a Terni, dalla presidente Proietti, in merito alla possibile unificazione delle due Usl. Dichiarazioni apparentemente equilibrate ma nella sostanza sconcertanti in quanto si parla di novità e di misure di efficientamento rispetto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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