La presidente della Regione e la sindaca hanno partecipato alla cerimonia di premiazione dei campioni sportivi, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti. Entrambe hanno consegnato riconoscimenti ai protagonisti, sottolineando l’impegno e il talento dimostrato. L’evento si è svolto nel centro cittadino, con la presenza di pubblico e rappresentanti delle istituzioni locali. La giornata ha celebrato le imprese sportive, con un focus sull’orgoglio per i successi raggiunti.

La presidente della Regione Stefania Proietti e la sindaca Vittoria Ferdinandi hanno festeggiato in diretta l’ennesimo successo della Sir Sicoma Monini Perugia: erano entrambe presenti all’Arena di Torino per assistere alla Finale di Champions culminata con l’ennesimo trionfo per la squadra di Gino Sirci. E dopo gli applausi di Torino, le istituzioni hanno voluto omaggiare ufficiamente i bianconeri. Ieri mattina prima sono stati ricevuti in Comune dalla sindaca Ferdinandi e dall’assessore Vossi, nella sala Rossa, e poi dalla presidente della Regione, Proietti, nel salone d’Onore di Palazzo Donini. "Un orgoglio accogliere una squadra che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sir Perugia da favola. Proietti e Ferdinandi premiano i campioni : "Orgogliosi di voi"

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