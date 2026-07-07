Cosa c’entra l’ Inps con l’arte? Qual è il legame tra il principale ente previdenziale italiano e la cultura? Non tutti sanno che l’Inps detiene ben 9mila opere d’arte frutto anche di una legge che negli anni ha destinato il 2% degli investimenti proprio al settore dell’arte. E allora per condividere all’esterno questo prezioso patrimonio è nato il progetto " 20 Opere per 20 Regioni ", realizzato dalla direzione centrale comunicazione dell’Inps, diretta da Diego De Felice. Ogni volume della collana è dedicato a una regione e offre un percorso educativo che invita il pubblico a scoprire l’arte come strumento di crescita personale e sociale.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Progetto Inps e arte, presentato a Spoleto il volume "20 Opere per 20 Regioni"

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