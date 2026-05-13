Le vetrine vuote diventano opere d' arte | a Udine torna il progetto Nuove generazioni

Ci sono saracinesche abbassate che raccontano assenze, ma anche spazi che possono tornare a parlare attraverso la creatività. È da questa idea che nasce la seconda edizione di “Nuove Generazioni”, il progetto di SimulArte che, in collaborazione con Confcommercio Udine e il Comune del capoluogo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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