Le vetrine vuote diventano opere d' arte | a Udine torna il progetto Nuove generazioni
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Ci sono saracinesche abbassate che raccontano assenze, ma anche spazi che possono tornare a parlare attraverso la creatività. È da questa idea che nasce la seconda edizione di “Nuove Generazioni”, il progetto di SimulArte che, in collaborazione con Confcommercio Udine e il Comune del capoluogo.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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